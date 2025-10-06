Informații privind prețul pentru Ishi Go (ISHI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00005226 Maxim 24 h $ 0.00005542 Maxim dintotdeauna $ 0.00194537 Cel mai mic preț $ 0.00000845 Modificare de preț (1 oră) -0.13% Modificare de preț (1 zi) -3.25% Modificare de preț (7 zile) +68.04%

Prețul în timp real pentru Ishi Go (ISHI) este $0.00005238. În ultimele 24 de ore, tokenul ISHI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00005226 și un maxim de $ 0.00005542, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ISHI este $ 0.00194537, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000845.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ISHI s-a modificat cu -0.13% în decursul ultimei ore, cu -3.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +68.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ishi Go (ISHI)

Capitalizare de piață $ 52.30K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 52.30K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ishi Go este $ 52.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ISHI este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 52.30K.