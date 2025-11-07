Informații privind prețul pentru iOQ Wallet (IOQ WALLET) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00239233$ 0.00239233 $ 0.00239233 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.91% Modificare de preț (1 zi) -0.98% Modificare de preț (7 zile) -14.77% Modificare de preț (7 zile) -14.77%

Prețul în timp real pentru iOQ Wallet (IOQ WALLET) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IOQ WALLET a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IOQ WALLET este $ 0.00239233, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IOQ WALLET s-a modificat cu +1.91% în decursul ultimei ore, cu -0.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Capitalizare de piață $ 745.28K$ 745.28K $ 745.28K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 745.28K$ 745.28K $ 745.28K Ofertă află în circulație 989.82M 989.82M 989.82M Ofertă totală 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394

Capitalizarea de piață actuală pentru iOQ Wallet este $ 745.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IOQ WALLET este 989.82M, cu o ofertă totală de 989816391.5140394. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 745.28K.