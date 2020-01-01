Explorează tokenomia pentru INVIFY AI (INVIFY) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului INVIFY, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru INVIFY AI (INVIFY) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului INVIFY, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / INVIFY AI (INVIFY) / Tokenomie / Tokenomie pentru INVIFY AI (INVIFY) Descoperă informații cheie despre INVIFY AI (INVIFY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre INVIFY AI (INVIFY) Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis. Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. Registered company in UK INVIFY AI LIMITED Pagină de internet oficială: https://invify.ai Carte albă: https://invify.ai/whitepaper.html Cumpără INVIFY acum! Tokenomie și analiză de preț pentru INVIFY AI (INVIFY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru INVIFY AI (INVIFY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.69K $ 5.69K $ 5.69K Ofertă totală: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Ofertă aflată în circulație: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.69K $ 5.69K $ 5.69K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului INVIFY AI (INVIFY) Tokenomie pentru INVIFY AI (INVIFY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru INVIFY AI (INVIFY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INVIFY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INVIFY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INVIFY, explorează prețul în direct al tokenului INVIFY! Predicție de preț pentru INVIFY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta INVIFY? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.