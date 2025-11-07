Informații privind prețul pentru Inuki (INUKI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.73% Modificare de preț (7 zile) -21.10% Modificare de preț (7 zile) -21.10%

Prețul în timp real pentru Inuki (INUKI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul INUKI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INUKI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INUKI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Inuki (INUKI)

Capitalizare de piață $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Ofertă află în circulație 999.78M 999.78M 999.78M Ofertă totală 999,776,937.543792 999,776,937.543792 999,776,937.543792

Capitalizarea de piață actuală pentru Inuki este $ 7.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INUKI este 999.78M, cu o ofertă totală de 999776937.543792. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.04K.