Bursa MEXC / Preț cripto / International Stable Currency (ISC) / Tokenomie / Tokenomie pentru International Stable Currency (ISC) Descoperă informații cheie despre International Stable Currency (ISC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre International Stable Currency (ISC) What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What's next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We've integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Pagină de internet oficială: https://isc.money Carte albă: https://wp.isc.money/ Cumpără ISC acum! Tokenomie și analiză de preț pentru International Stable Currency (ISC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru International Stable Currency (ISC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Ofertă totală: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ofertă aflată în circulație: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Maxim dintotdeauna: $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 Minim dintotdeauna: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Preț curent: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Află mai mult despre prețul tokenului International Stable Currency (ISC) Tokenomie pentru International Stable Currency (ISC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru International Stable Currency (ISC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ISC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ISC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. 