Bursa MEXC / Preț cripto / INT OS (INTOS) / Tokenomie / Tokenomie pentru INT OS (INTOS) Descoperă informații cheie despre INT OS (INTOS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre INT OS (INTOS) INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Pagină de internet oficială: https://intos.ai/ Cumpără INTOS acum! Tokenomie și analiză de preț pentru INT OS (INTOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru INT OS (INTOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.16K Ofertă totală: $ 3.50B Ofertă aflată în circulație: $ 2.80B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.01628669 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului INT OS (INTOS) Tokenomie pentru INT OS (INTOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru INT OS (INTOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INTOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INTOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INTOS, explorează prețul în direct al tokenului INTOS! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.