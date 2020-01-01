Tokenomie pentru inSure DeFi (SURE) Descoperă informații cheie despre inSure DeFi (SURE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre inSure DeFi (SURE) inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios. Pagină de internet oficială: https://insuretoken.net/ Cumpără SURE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru inSure DeFi (SURE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru inSure DeFi (SURE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.76M $ 20.76M $ 20.76M Ofertă totală: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Ofertă aflată în circulație: $ 26.48B $ 26.48B $ 26.48B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.11397 $ 0.11397 $ 0.11397 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00078405 $ 0.00078405 $ 0.00078405 Află mai mult despre prețul tokenului inSure DeFi (SURE)

Tokenomie pentru inSure DeFi (SURE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru inSure DeFi (SURE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SURE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SURE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SURE, explorează prețul în direct al tokenului SURE!

Predicție de preț pentru SURE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SURE? Pagina noastră de predicție de preț pentru SURE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SURE!

