Informații privind prețul pentru Inspira (INSPI) (USD)

Prețul în timp real pentru Inspira (INSPI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul INSPI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INSPI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INSPI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Inspira (INSPI)

Capitalizarea de piață actuală pentru Inspira este $ 11.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INSPI este 456.90M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.78K.