Informații privind prețul pentru Innovosens (ISENS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00147605$ 0.00147605 $ 0.00147605 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.48% Modificare de preț (1 zi) -44.88% Modificare de preț (7 zile) -29.64% Modificare de preț (7 zile) -29.64%

Prețul în timp real pentru Innovosens (ISENS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ISENS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ISENS este $ 0.00147605, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ISENS s-a modificat cu +0.48% în decursul ultimei ore, cu -44.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Innovosens (ISENS)

Capitalizare de piață $ 254.04K$ 254.04K $ 254.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 254.04K$ 254.04K $ 254.04K Ofertă află în circulație 990.43M 990.43M 990.43M Ofertă totală 990,427,525.0850182 990,427,525.0850182 990,427,525.0850182

Capitalizarea de piață actuală pentru Innovosens este $ 254.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ISENS este 990.43M, cu o ofertă totală de 990427525.0850182. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 254.04K.