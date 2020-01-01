Tokenomie pentru INN (BLOCK INN) Descoperă informații cheie despre INN (BLOCK INN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre INN (BLOCK INN) Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai's dynamic real estate landscape. Pagină de internet oficială: https://blockinn.estate/ Carte albă: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Cumpără BLOCK INN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru INN (BLOCK INN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru INN (BLOCK INN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.17K $ 49.17K $ 49.17K Ofertă totală: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Ofertă aflată în circulație: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.17K $ 49.17K $ 49.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.025923 $ 0.025923 $ 0.025923 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00044698 $ 0.00044698 $ 0.00044698 Află mai mult despre prețul tokenului INN (BLOCK INN)

Tokenomie pentru INN (BLOCK INN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru INN (BLOCK INN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLOCK INN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLOCK INN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLOCK INN, explorează prețul în direct al tokenului BLOCK INN!

Predicție de preț pentru BLOCK INN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLOCK INN? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLOCK INN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLOCK INN!

