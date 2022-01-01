Tokenomie pentru Infinite Money Glitch (IMG) Descoperă informații cheie despre Infinite Money Glitch (IMG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Infinite Money Glitch (IMG) Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Pagină de internet oficială: https://imgsolana.com/ Cumpără IMG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Infinite Money Glitch (IMG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Infinite Money Glitch (IMG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Ofertă totală: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Ofertă aflată în circulație: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 Minim dintotdeauna: $ 0.00144319 $ 0.00144319 $ 0.00144319 Preț curent: $ 0.00176913 $ 0.00176913 $ 0.00176913 Află mai mult despre prețul tokenului Infinite Money Glitch (IMG)

Tokenomie pentru Infinite Money Glitch (IMG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Infinite Money Glitch (IMG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IMG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IMG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IMG, explorează prețul în direct al tokenului IMG!

