Tokenomie pentru Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Descoperă informații cheie despre Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you're earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀 Pagină de internet oficială: https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/ Cumpără IMGX2 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.30K $ 19.30K $ 19.30K Ofertă totală: $ 415.56M $ 415.56M $ 415.56M Ofertă aflată în circulație: $ 415.56M $ 415.56M $ 415.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.30K $ 19.30K $ 19.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.00189496 $ 0.00189496 $ 0.00189496 Minim dintotdeauna: $ 0.00002601 $ 0.00002601 $ 0.00002601 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Tokenomie pentru Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IMGX2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IMGX2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IMGX2, explorează prețul în direct al tokenului IMGX2!

