Tokenomie pentru Infinite BTC Reward (IBR) Descoperă informații cheie despre Infinite BTC Reward (IBR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Infinite BTC Reward (IBR) $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Pagină de internet oficială: https://ibr.money/ Cumpără IBR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Infinite BTC Reward (IBR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Infinite BTC Reward (IBR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.58K $ 25.58K $ 25.58K Ofertă totală: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Ofertă aflată în circulație: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.58K $ 25.58K $ 25.58K Maxim dintotdeauna: $ 0.00149989 $ 0.00149989 $ 0.00149989 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Infinite BTC Reward (IBR)

Tokenomie pentru Infinite BTC Reward (IBR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Infinite BTC Reward (IBR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IBR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IBR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IBR, explorează prețul în direct al tokenului IBR!

Predicție de preț pentru IBR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IBR? Pagina noastră de predicție de preț pentru IBR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IBR!

