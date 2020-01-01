Tokenomie pentru infinite backrooms (IB) Descoperă informații cheie despre infinite backrooms (IB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre infinite backrooms (IB) Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community. Pagină de internet oficială: https://www.infinitebackrooms.com/ Cumpără IB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru infinite backrooms (IB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru infinite backrooms (IB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 112.57K $ 112.57K $ 112.57K Ofertă totală: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Ofertă aflată în circulație: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 112.57K $ 112.57K $ 112.57K Maxim dintotdeauna: $ 0.01155285 $ 0.01155285 $ 0.01155285 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011275 $ 0.00011275 $ 0.00011275 Află mai mult despre prețul tokenului infinite backrooms (IB)

Tokenomie pentru infinite backrooms (IB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru infinite backrooms (IB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IB, explorează prețul în direct al tokenului IB!

