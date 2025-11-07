Informații privind prețul pentru Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00121817 Maxim 24 h $ 0.0015376 Maxim dintotdeauna $ 0.680328 Cel mai mic preț $ 0.00116566 Modificare de preț (1 oră) +0.56% Modificare de preț (1 zi) -5.49% Modificare de preț (7 zile) -52.79%

Prețul în timp real pentru Infinitar Governance Token (IGT) este $0.00131148. În ultimele 24 de ore, tokenul IGT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00121817 și un maxim de $ 0.0015376, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IGT este $ 0.680328, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00116566.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IGT s-a modificat cu +0.56% în decursul ultimei ore, cu -5.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -52.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Infinitar Governance Token (IGT)

Capitalizare de piață $ 612.90K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.31M Ofertă află în circulație 468.53M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Infinitar Governance Token este $ 612.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IGT este 468.53M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.31M.