IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles. Pagină de internet oficială: https://www.indiecru.sh Carte albă: https://www.indiecru.sh/$indie

Tokenomie și analiză de preț pentru INDIE CRUSH (INDIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru INDIE CRUSH (INDIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.07K $ 19.07K $ 19.07K Ofertă totală: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ofertă aflată în circulație: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.07K $ 19.07K $ 19.07K Maxim dintotdeauna: $ 0.00023972 $ 0.00023972 $ 0.00023972 Minim dintotdeauna: $ 0.0000189 $ 0.0000189 $ 0.0000189 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului INDIE CRUSH (INDIE)

Tokenomie pentru INDIE CRUSH (INDIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru INDIE CRUSH (INDIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INDIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INDIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INDIE, explorează prețul în direct al tokenului INDIE!

Predicție de preț pentru INDIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta INDIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru INDIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul INDIE!

