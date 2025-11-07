BursăDEX+
Bursă
Prețul în timp real pentru IncogniFi astăzi este 0.0154601 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru INFI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru INFI pe MEXC acum.

Mai multe despre INFI

Informații de preț pentru INFI

Ce este INFI

Carte albă pentru INFI

Pagina oficială pentru INFI

Tokenomie pentru INFI

Prognoza prețurilor pentru INFI

Logo IncogniFi

Preț IncogniFi (INFI)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 INFI în USD:

$0.0154601
0.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți.
USD
IncogniFi (INFI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:04:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru IncogniFi (INFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
Minim 24 h
$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.04518864
$ 0.01540281
0.00%

0.00%

Prețul în timp real pentru IncogniFi (INFI) este $0.0154601. În ultimele 24 de ore, tokenul INFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INFI este $ 0.04518864, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01540281.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INFI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața IncogniFi (INFI)

$ 13.91K
--
$ 15.46K
900.00K
1,000,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru IncogniFi este $ 13.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INFI este 900.00K, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.46K.

Istoric de preț pentru IncogniFi (INFI) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru IncogniFi la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru IncogniFi la USD a fost $ 0.0000000000.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru IncogniFi la USD a fost $ -0.0003681080.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru IncogniFi la USD a fost $ -0.010331350396823252.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ 0.00000000000.00%
60 de zile$ -0.0003681080-2.38%
90 de zile$ -0.010331350396823252-40.05%

Ce este IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume.

Predicție de preț pentru IncogniFi (USD)

Ce valoare va avea IncogniFi (INFI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale IncogniFi (INFI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru IncogniFi.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru IncogniFi!

INFI în monede locale

Tokenomie pentru IncogniFi (INFI)

Înțelegerea tokenomică a IncogniFi (INFI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru INFI!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre IncogniFi (INFI)

Cât valorează IncogniFi (INFI) astăzi?
Prețul pe viu pentru INFI în USD este 0.0154601 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru INFI în USD?
Prețul actual pentru INFI la USD este $ 0.0154601. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru IncogniFi?
Capitalizarea de piață pentru INFI este $ 13.91K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru INFI?
Ofertă aflată în circulație pentru INFI este 900.00K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru INFI?
INFI a obținut un preț ATH de 0.04518864 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru INFI?
INFI a avut un preț ATL de 0.01540281 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru INFI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru INFI este -- USD.
Va crește INFI în acest an?
INFI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru INFI pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru IncogniFi (INFI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

