Informații privind prețul pentru IncogniFi (INFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.04518864$ 0.04518864 $ 0.04518864 Cel mai mic preț $ 0.01540281$ 0.01540281 $ 0.01540281 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru IncogniFi (INFI) este $0.0154601. În ultimele 24 de ore, tokenul INFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INFI este $ 0.04518864, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01540281.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INFI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața IncogniFi (INFI)

Capitalizare de piață $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Ofertă află în circulație 900.00K 900.00K 900.00K Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru IncogniFi este $ 13.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INFI este 900.00K, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.46K.