Informații despre Incept (INCEPT) INCEPT is an experiment that introduces 10,000 "dimensional tokens" built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Pagină de internet oficială: https://incept.build Carte albă: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf Cumpără INCEPT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Incept (INCEPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Incept (INCEPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Ofertă totală: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ofertă aflată în circulație: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Maxim dintotdeauna: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 Minim dintotdeauna: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Preț curent: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 Află mai mult despre prețul tokenului Incept (INCEPT)

Tokenomie pentru Incept (INCEPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Incept (INCEPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INCEPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INCEPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INCEPT, explorează prețul în direct al tokenului INCEPT!

