Informații privind prețul pentru INC Reward Service (IRS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.98% Modificare de preț (1 zi) -1.80% Modificare de preț (7 zile) -19.72% Modificare de preț (7 zile) -19.72%

Prețul în timp real pentru INC Reward Service (IRS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IRS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IRS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IRS s-a modificat cu +3.98% în decursul ultimei ore, cu -1.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața INC Reward Service (IRS)

Capitalizare de piață $ 518.49K$ 518.49K $ 518.49K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 518.49K$ 518.49K $ 518.49K Ofertă află în circulație 1.56T 1.56T 1.56T Ofertă totală 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru INC Reward Service este $ 518.49K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IRS este 1.56T, cu o ofertă totală de 1555369000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 518.49K.