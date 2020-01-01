Tokenomie pentru In The MEME Time (ITMT) Descoperă informații cheie despre In The MEME Time (ITMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre In The MEME Time (ITMT) In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. *Tick Tock* This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Pagină de internet oficială: https://www.inthememetime.sucks/

Tokenomie și analiză de preț pentru In The MEME Time (ITMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru In The MEME Time (ITMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ofertă totală: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ofertă aflată în circulație: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.00499285 $ 0.00499285 $ 0.00499285 Minim dintotdeauna: $ 0.00061695 $ 0.00061695 $ 0.00061695 Preț curent: $ 0.00126983 $ 0.00126983 $ 0.00126983 Află mai mult despre prețul tokenului In The MEME Time (ITMT)

Tokenomie pentru In The MEME Time (ITMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru In The MEME Time (ITMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ITMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ITMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ITMT, explorează prețul în direct al tokenului ITMT!

Predicție de preț pentru ITMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ITMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru ITMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ITMT!

