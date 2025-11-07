Informații privind prețul pentru in real life coin (IRLCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00322377$ 0.00322377 $ 0.00322377 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.33% Modificare de preț (1 zi) -27.11% Modificare de preț (7 zile) -88.74% Modificare de preț (7 zile) -88.74%

Prețul în timp real pentru in real life coin (IRLCOIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IRLCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IRLCOIN este $ 0.00322377, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IRLCOIN s-a modificat cu +0.33% în decursul ultimei ore, cu -27.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -88.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața in real life coin (IRLCOIN)

Capitalizare de piață $ 33.85K$ 33.85K $ 33.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 33.85K$ 33.85K $ 33.85K Ofertă află în circulație 999.82M 999.82M 999.82M Ofertă totală 999,818,886.216717 999,818,886.216717 999,818,886.216717

Capitalizarea de piață actuală pentru in real life coin este $ 33.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IRLCOIN este 999.82M, cu o ofertă totală de 999818886.216717. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 33.85K.