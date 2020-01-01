Tokenomie pentru IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Descoperă informații cheie despre IN MEMES WE TRUST ($TRUST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre IN MEMES WE TRUST ($TRUST) IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Pagină de internet oficială: https://inmemeswetrust.net/ Cumpără $TRUST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IN MEMES WE TRUST ($TRUST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.73K $ 16.73K $ 16.73K Ofertă totală: $ 870.02M $ 870.02M $ 870.02M Ofertă aflată în circulație: $ 870.02M $ 870.02M $ 870.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.73K $ 16.73K $ 16.73K Maxim dintotdeauna: $ 0.00100456 $ 0.00100456 $ 0.00100456 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

Tokenomie pentru IN MEMES WE TRUST ($TRUST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IN MEMES WE TRUST ($TRUST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $TRUST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $TRUST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $TRUST, explorează prețul în direct al tokenului $TRUST!

Predicție de preț pentru $TRUST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $TRUST? Pagina noastră de predicție de preț pentru $TRUST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $TRUST!

