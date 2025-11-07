Informații privind prețul pentru Illusion of Trader (RETARD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00007062$ 0.00007062 $ 0.00007062 Cel mai mic preț $ 0.00000514$ 0.00000514 $ 0.00000514 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -22.28% Modificare de preț (7 zile) -22.28%

Prețul în timp real pentru Illusion of Trader (RETARD) este $0.00000515. În ultimele 24 de ore, tokenul RETARD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RETARD este $ 0.00007062, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000514.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RETARD s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Illusion of Trader (RETARD)

Capitalizare de piață $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K Ofertă află în circulație 998.15M 998.15M 998.15M Ofertă totală 998,146,735.401542 998,146,735.401542 998,146,735.401542

Capitalizarea de piață actuală pentru Illusion of Trader este $ 5.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RETARD este 998.15M, cu o ofertă totală de 998146735.401542. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.14K.