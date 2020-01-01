Explorează tokenomia pentru IguVerse IGU (IGU) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului IGU, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru IguVerse IGU (IGU) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului IGU, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / IguVerse IGU (IGU) / Tokenomie / Tokenomie pentru IguVerse IGU (IGU) Descoperă informații cheie despre IguVerse IGU (IGU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre IguVerse IGU (IGU) IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! Pagină de internet oficială: https://iguverse.com Carte albă: https://whitepaper.iguverse.com Cumpără IGU acum! Tokenomie și analiză de preț pentru IguVerse IGU (IGU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IguVerse IGU (IGU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 357.75K $ 357.75K $ 357.75K Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 490.87K $ 490.87K $ 490.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00122556 $ 0.00122556 $ 0.00122556 Află mai mult despre prețul tokenului IguVerse IGU (IGU) Tokenomie pentru IguVerse IGU (IGU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IguVerse IGU (IGU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IGU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IGU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IGU, explorează prețul în direct al tokenului IGU! Predicție de preț pentru IGU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IGU? Predicție de preț pentru IGU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IGU? Pagina noastră de predicție de preț pentru IGU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IGU! 