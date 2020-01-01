Tokenomie pentru Idena (IDNA) Descoperă informații cheie despre Idena (IDNA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Idena (IDNA) Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Pagină de internet oficială: https://idena.io/ Cumpără IDNA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Idena (IDNA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Idena (IDNA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 248.83K $ 248.83K $ 248.83K Ofertă totală: $ 83.05M $ 83.05M $ 83.05M Ofertă aflată în circulație: $ 83.04M $ 83.04M $ 83.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 248.86K $ 248.86K $ 248.86K Maxim dintotdeauna: $ 0.314136 $ 0.314136 $ 0.314136 Minim dintotdeauna: $ 0.00152024 $ 0.00152024 $ 0.00152024 Preț curent: $ 0.00299651 $ 0.00299651 $ 0.00299651 Află mai mult despre prețul tokenului Idena (IDNA)

Tokenomie pentru Idena (IDNA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Idena (IDNA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IDNA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IDNA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IDNA, explorează prețul în direct al tokenului IDNA!

