Informații privind prețul pentru Ideaology (IDEA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.963831$ 0.963831 $ 0.963831 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.99% Modificare de preț (1 zi) -4.06% Modificare de preț (7 zile) -19.33% Modificare de preț (7 zile) -19.33%

Prețul în timp real pentru Ideaology (IDEA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IDEA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IDEA este $ 0.963831, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IDEA s-a modificat cu +0.99% în decursul ultimei ore, cu -4.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ideaology (IDEA)

Capitalizare de piață $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Ofertă află în circulație 500.00M 500.00M 500.00M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ideaology este $ 17.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IDEA este 500.00M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.74K.