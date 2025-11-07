BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Ideaology astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru IDEA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru IDEA pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Ideaology astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru IDEA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru IDEA pe MEXC acum.

Mai multe despre IDEA

Informații de preț pentru IDEA

Ce este IDEA

Pagina oficială pentru IDEA

Tokenomie pentru IDEA

Prognoza prețurilor pentru IDEA

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Ideaology

Preț Ideaology (IDEA)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 IDEA în USD:

--
----
-4.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Ideaology (IDEA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:04:05 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Ideaology (IDEA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.963831
$ 0.963831$ 0.963831

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

-4.06%

-19.33%

-19.33%

Prețul în timp real pentru Ideaology (IDEA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IDEA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IDEA este $ 0.963831, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IDEA s-a modificat cu +0.99% în decursul ultimei ore, cu -4.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ideaology (IDEA)

$ 17.74K
$ 17.74K$ 17.74K

--
----

$ 17.74K
$ 17.74K$ 17.74K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ideaology este $ 17.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IDEA este 500.00M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.74K.

Istoric de preț pentru Ideaology (IDEA) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Ideaology la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Ideaology la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Ideaology la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Ideaology la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-4.06%
30 de zile$ 0-25.28%
60 de zile$ 0-9.47%
90 de zile$ 0--

Ce este Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.

Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.

Ideaology (IDEA) token

Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token

Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Ideaology (IDEA)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Ideaology (USD)

Ce valoare va avea Ideaology (IDEA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Ideaology (IDEA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Ideaology.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Ideaology!

IDEA în monede locale

Tokenomie pentru Ideaology (IDEA)

Înțelegerea tokenomică a Ideaology (IDEA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru IDEA!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Ideaology (IDEA)

Cât valorează Ideaology (IDEA) astăzi?
Prețul pe viu pentru IDEA în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru IDEA în USD?
Prețul actual pentru IDEA la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Ideaology?
Capitalizarea de piață pentru IDEA este $ 17.74K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru IDEA?
Ofertă aflată în circulație pentru IDEA este 500.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru IDEA?
IDEA a obținut un preț ATH de 0.963831 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru IDEA?
IDEA a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru IDEA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru IDEA este -- USD.
Va crește IDEA în acest an?
IDEA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru IDEA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:04:05 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Ideaology (IDEA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,236.91
$101,236.91$101,236.91

-0.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.66
$3,328.66$3,328.66

+0.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.72
$156.72$156.72

+0.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0953
$1.0953$1.0953

+27.65%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,236.91
$101,236.91$101,236.91

-0.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.66
$3,328.66$3,328.66

+0.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.72
$156.72$156.72

+0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2187
$2.2187$2.2187

-0.70%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0170
$1.0170$1.0170

+0.08%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003979
$0.0003979$0.0003979

+165.26%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013688
$0.013688$0.013688

+1,268.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.472
$4.472$4.472

+347.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007818
$0.007818$0.007818

+266.35%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002275
$0.0000002275$0.0000002275

+51.66%