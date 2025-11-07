Informații privind prețul pentru iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.122092$ 0.122092 $ 0.122092 Cel mai mic preț $ 0.075217$ 0.075217 $ 0.075217 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -0.54% Modificare de preț (7 zile) -0.54%

Prețul în timp real pentru iAero Protocol LIQ (LIQ) este $0.098428. În ultimele 24 de ore, tokenul LIQ a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIQ este $ 0.122092, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.075217.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIQ s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața iAero Protocol LIQ (LIQ)

Capitalizare de piață $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Ofertă află în circulație 13.36M 13.36M 13.36M Ofertă totală 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442

Capitalizarea de piață actuală pentru iAero Protocol LIQ este $ 1.32M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIQ este 13.36M, cu o ofertă totală de 32215956.27944442. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.17M.