Informații privind prețul pentru i know ball (BALL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000108 $ 0.0000108 $ 0.0000108 Minim 24 h $ 0.00001207 $ 0.00001207 $ 0.00001207 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000108$ 0.0000108 $ 0.0000108 Maxim 24 h $ 0.00001207$ 0.00001207 $ 0.00001207 Maxim dintotdeauna $ 0.00020701$ 0.00020701 $ 0.00020701 Cel mai mic preț $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -9.10% Modificare de preț (7 zile) -12.59% Modificare de preț (7 zile) -12.59%

Prețul în timp real pentru i know ball (BALL) este $0.00001093. În ultimele 24 de ore, tokenul BALL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000108 și un maxim de $ 0.00001207, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BALL este $ 0.00020701, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001029.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BALL s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -9.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața i know ball (BALL)

Capitalizare de piață $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Ofertă află în circulație 995.10M 995.10M 995.10M Ofertă totală 995,104,034.817266 995,104,034.817266 995,104,034.817266

Capitalizarea de piață actuală pentru i know ball este $ 10.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BALL este 995.10M, cu o ofertă totală de 995104034.817266. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.88K.