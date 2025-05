Ce este I Choose Rich Everytime (NICK)

Choose Rich with $NICK The First Hero-Inspired Meme Coin Merging the mantra ‘choose rich’ with crypto. $NICK is crypto’s first venture inspired by a real hero, transforming Nick Oneill’s vibrant ethos into a shared mission. Discover community-driven $NICK. $NICK is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $NICK is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $NICK show you the way. With $NICK, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă I Choose Rich Everytime (NICK) Pagină de internet oficială