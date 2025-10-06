Informații privind prețul pentru Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 33.81 $ 33.81 $ 33.81 Minim 24 h $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 Maxim 24 h Minim 24 h $ 33.81$ 33.81 $ 33.81 Maxim 24 h $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Maxim dintotdeauna $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Cel mai mic preț $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Modificare de preț (1 oră) +0.14% Modificare de preț (1 zi) -0.54% Modificare de preț (7 zile) +3.42% Modificare de preț (7 zile) +3.42%

Prețul în timp real pentru Hypha Staked AVAX (STAVAX) este $33.93. În ultimele 24 de ore, tokenul STAVAX a fost tranzacționat între un minim de $ 33.81 și un maxim de $ 35.29, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STAVAX este $ 67.01, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 16.44.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STAVAX s-a modificat cu +0.14% în decursul ultimei ore, cu -0.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Capitalizare de piață $ 29.10M$ 29.10M $ 29.10M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.10M$ 29.10M $ 29.10M Ofertă află în circulație 858.85K 858.85K 858.85K Ofertă totală 858,845.1866632306 858,845.1866632306 858,845.1866632306

Capitalizarea de piață actuală pentru Hypha Staked AVAX este $ 29.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STAVAX este 858.85K, cu o ofertă totală de 858845.1866632306. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.10M.