Tokenomie pentru HyperSwap AI (HYLX)

Informații despre HyperSwap AI (HYLX)

Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making.

Pagină de internet oficială: https://hyperswap.ai
Carte albă: https://docs.hyperswap.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru HyperSwap AI (HYLX)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HyperSwap AI (HYLX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț.

Capitalizare de piață: $ 528.15K
Ofertă totală: $ 993.96M
Ofertă aflată în circulație: $ 993.96M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 528.15K
Maxim dintotdeauna: $ 0.00298214
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0.00051291

Tokenomie pentru HyperSwap AI (HYLX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru HyperSwap AI (HYLX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HYLX care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HYLX care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.