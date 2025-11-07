Informații privind prețul pentru Human 300 (HUMAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00236723$ 0.00236723 $ 0.00236723 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -16.50% Modificare de preț (7 zile) -16.50%

Prețul în timp real pentru Human 300 (HUMAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HUMAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HUMAN este $ 0.00236723, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HUMAN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Human 300 (HUMAN)

Capitalizare de piață $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Ofertă află în circulație 923.07M 923.07M 923.07M Ofertă totală 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Capitalizarea de piață actuală pentru Human 300 este $ 5.67K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HUMAN este 923.07M, cu o ofertă totală de 999995095.4931207. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.14K.