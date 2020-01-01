Tokenomie pentru Hot Doge (HOTDOGE) Descoperă informații cheie despre Hot Doge (HOTDOGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It's not just a token; it's a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate "memeseason," $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you're a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).

Pagină de internet oficială: https://hotdoge.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru Hot Doge (HOTDOGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hot Doge (HOTDOGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Ofertă totală: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ofertă aflată în circulație: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.02184205 $ 0.02184205 $ 0.02184205 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Hot Doge (HOTDOGE)

Tokenomie pentru Hot Doge (HOTDOGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hot Doge (HOTDOGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOTDOGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOTDOGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOTDOGE, explorează prețul în direct al tokenului HOTDOGE!

