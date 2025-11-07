Informații privind prețul pentru hornyCoin (69420) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001151 $ 0.00001151 $ 0.00001151 Minim 24 h $ 0.00001504 $ 0.00001504 $ 0.00001504 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001151$ 0.00001151 $ 0.00001151 Maxim 24 h $ 0.00001504$ 0.00001504 $ 0.00001504 Maxim dintotdeauna $ 0.00073145$ 0.00073145 $ 0.00073145 Cel mai mic preț $ 0.00001132$ 0.00001132 $ 0.00001132 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -2.83% Modificare de preț (7 zile) -26.45% Modificare de preț (7 zile) -26.45%

Prețul în timp real pentru hornyCoin (69420) este $0.00001165. În ultimele 24 de ore, tokenul 69420 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001151 și un maxim de $ 0.00001504, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 69420 este $ 0.00073145, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001132.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 69420 s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -2.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața hornyCoin (69420)

Capitalizare de piață $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Ofertă află în circulație 999.47M 999.47M 999.47M Ofertă totală 999,467,618.163934 999,467,618.163934 999,467,618.163934

Capitalizarea de piață actuală pentru hornyCoin este $ 11.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 69420 este 999.47M, cu o ofertă totală de 999467618.163934. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.64K.