Informații despre Horny Jail (JAIL) The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It's used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme's popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. Pagină de internet oficială: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk

Tokenomie și analiză de preț pentru Horny Jail (JAIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Horny Jail (JAIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 237.59K $ 237.59K $ 237.59K Ofertă totală: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Ofertă aflată în circulație: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 237.59K $ 237.59K $ 237.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.00424908 $ 0.00424908 $ 0.00424908 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00023668 $ 0.00023668 $ 0.00023668 Află mai mult despre prețul tokenului Horny Jail (JAIL)

Tokenomie pentru Horny Jail (JAIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Horny Jail (JAIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JAIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JAIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JAIL, explorează prețul în direct al tokenului JAIL!

