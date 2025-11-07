Informații privind prețul pentru Honeywell xStock (HONX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 195.18 $ 195.18 $ 195.18 Minim 24 h $ 217.4 $ 217.4 $ 217.4 Maxim 24 h Minim 24 h $ 195.18$ 195.18 $ 195.18 Maxim 24 h $ 217.4$ 217.4 $ 217.4 Maxim dintotdeauna $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Cel mai mic preț $ 194.7$ 194.7 $ 194.7 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) -0.64% Modificare de preț (7 zile) -2.41% Modificare de preț (7 zile) -2.41%

Prețul în timp real pentru Honeywell xStock (HONX) este $196.37. În ultimele 24 de ore, tokenul HONX a fost tranzacționat între un minim de $ 195.18 și un maxim de $ 217.4, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HONX este $ 271.63, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 194.7.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HONX s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -0.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Honeywell xStock (HONX)

Capitalizare de piață $ 208.59K$ 208.59K $ 208.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Ofertă află în circulație 1.06K 1.06K 1.06K Ofertă totală 38,329.10574714359 38,329.10574714359 38,329.10574714359

Capitalizarea de piață actuală pentru Honeywell xStock este $ 208.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HONX este 1.06K, cu o ofertă totală de 38329.10574714359. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.53M.