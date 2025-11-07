Informații privind prețul pentru Home Depot xStock (HDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 368.0 $ 368.0 $ 368.0 Minim 24 h $ 375.13 $ 375.13 $ 375.13 Maxim 24 h Minim 24 h $ 368.0$ 368.0 $ 368.0 Maxim 24 h $ 375.13$ 375.13 $ 375.13 Maxim dintotdeauna $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Cel mai mic preț $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Modificare de preț (1 oră) -0.12% Modificare de preț (1 zi) -1.49% Modificare de preț (7 zile) -3.44% Modificare de preț (7 zile) -3.44%

Prețul în timp real pentru Home Depot xStock (HDX) este $368.28. În ultimele 24 de ore, tokenul HDX a fost tranzacționat între un minim de $ 368.0 și un maxim de $ 375.13, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HDX este $ 427.69, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 364.56.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HDX s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu -1.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Home Depot xStock (HDX)

Capitalizare de piață $ 123.54K$ 123.54K $ 123.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M Ofertă află în circulație 335.30 335.30 335.30 Ofertă totală 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

Capitalizarea de piață actuală pentru Home Depot xStock este $ 123.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HDX este 335.30, cu o ofertă totală de 21575.576616046. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.95M.