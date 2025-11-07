Informații privind prețul pentru Holy Coin (HOLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.40% Modificare de preț (1 zi) -3.18% Modificare de preț (7 zile) -2.98% Modificare de preț (7 zile) -2.98%

Prețul în timp real pentru Holy Coin (HOLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HOLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOLY este $ 0.01553962, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOLY s-a modificat cu +2.40% în decursul ultimei ore, cu -3.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Holy Coin (HOLY)

Capitalizare de piață $ 724.39K$ 724.39K $ 724.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 724.39K$ 724.39K $ 724.39K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,949,452.400795 999,949,452.400795 999,949,452.400795

Capitalizarea de piață actuală pentru Holy Coin este $ 724.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HOLY este 999.95M, cu o ofertă totală de 999949452.400795. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 724.39K.