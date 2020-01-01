Tokenomie pentru HoldOn4DearLife (HODL) Descoperă informații cheie despre HoldOn4DearLife (HODL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HoldOn4DearLife (HODL) $HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It's the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you? Pagină de internet oficială: https://www.hodlbnb.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru HoldOn4DearLife (HODL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HoldOn4DearLife (HODL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.53K $ 27.53K $ 27.53K Ofertă totală: $ 979.99M $ 979.99M $ 979.99M Ofertă aflată în circulație: $ 979.99M $ 979.99M $ 979.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.53K $ 27.53K $ 27.53K Maxim dintotdeauna: $ 0.00164695 $ 0.00164695 $ 0.00164695 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului HoldOn4DearLife (HODL)

Tokenomie pentru HoldOn4DearLife (HODL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HoldOn4DearLife (HODL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HODL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HODL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HODL, explorează prețul în direct al tokenului HODL!

