Informații privind prețul pentru HODLess Coin (HODLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.21% Modificare de preț (7 zile) -11.88% Modificare de preț (7 zile) -11.88%

Prețul în timp real pentru HODLess Coin (HODLESS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HODLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HODLESS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HODLESS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HODLess Coin (HODLESS)

Capitalizare de piață $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Ofertă află în circulație 998.58M 998.58M 998.58M Ofertă totală 998,576,592.06485 998,576,592.06485 998,576,592.06485

Capitalizarea de piață actuală pentru HODLess Coin este $ 6.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HODLESS este 998.58M, cu o ofertă totală de 998576592.06485. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.30K.