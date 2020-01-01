Tokenomie pentru Hl Gato (HLGATO) Descoperă informații cheie despre Hl Gato (HLGATO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hl Gato (HLGATO) $HLGATO – Your Gateway to Real Alpha Holding 1.5 million $HLGATO tokens in your wallet gives you full access to our exclusive Discord community - a hub of talented and experienced people sharing high-quality alpha daily. Inside, you'll find: - Daily 10x+ calls shared by us and our members, - Powerful trading tools like new token alerts from LL & HPump, Dex Paid Monitor, and more, - Alpha Zone with deep dives into upcoming and current coins & NFTs, - Frequent giveaways, - A chill space where you can learn, connect, and enjoy being part of the community, Whether you're a seasoned degen or a rising trader, $HLGATO gives you the edge.

Powerful trading tools like new token alerts from LL & HPump, Dex Paid Monitor, and more,

Alpha Zone with deep dives into upcoming and current coins & NFTs,

Frequent giveaways,

Pagină de internet oficială: https://www.hlgato.art/

Tokenomie și analiză de preț pentru Hl Gato (HLGATO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hl Gato (HLGATO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.31K $ 23.31K $ 23.31K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.31K $ 23.31K $ 23.31K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Hl Gato (HLGATO)

Tokenomie pentru Hl Gato (HLGATO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hl Gato (HLGATO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HLGATO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HLGATO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HLGATO, explorează prețul în direct al tokenului HLGATO!

