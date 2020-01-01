Tokenomie pentru His name gort (GORT) Descoperă informații cheie despre His name gort (GORT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre His name gort (GORT) The Church of GORT. At the heart of GortBot is the "Church of Gort", a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn't take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the "Church of Gort", where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort's first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible. Pagină de internet oficială: https://churchofgort.com/ Cumpără GORT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru His name gort (GORT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru His name gort (GORT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 55.12K $ 55.12K $ 55.12K Ofertă totală: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ofertă aflată în circulație: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.12K $ 55.12K $ 55.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.01126022 $ 0.01126022 $ 0.01126022 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului His name gort (GORT)

Tokenomie pentru His name gort (GORT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru His name gort (GORT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GORT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GORT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GORT, explorează prețul în direct al tokenului GORT!

Predicție de preț pentru GORT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GORT? Pagina noastră de predicție de preț pentru GORT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GORT!

