Tokenomie pentru Hipo Governance Token (HPO) Descoperă informații cheie despre Hipo Governance Token (HPO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hipo Governance Token (HPO) Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Pagină de internet oficială: https://hipo.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Hipo Governance Token (HPO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hipo Governance Token (HPO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Ofertă totală: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M Ofertă aflată în circulație: $ 796.92M $ 796.92M $ 796.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.78M $ 6.78M $ 6.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.04170969 $ 0.04170969 $ 0.04170969 Minim dintotdeauna: $ 0.00471671 $ 0.00471671 $ 0.00471671 Preț curent: $ 0.00679921 $ 0.00679921 $ 0.00679921 Află mai mult despre prețul tokenului Hipo Governance Token (HPO)

Tokenomie pentru Hipo Governance Token (HPO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hipo Governance Token (HPO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HPO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HPO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HPO, explorează prețul în direct al tokenului HPO!

