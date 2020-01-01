Tokenomie pentru Hermes DAO (HMX) Descoperă informații cheie despre Hermes DAO (HMX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hermes DAO (HMX) Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Pagină de internet oficială: https://hermes-dao.io/ Carte albă: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Hermes DAO (HMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hermes DAO (HMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.88K $ 30.88K $ 30.88K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 93.18M $ 93.18M $ 93.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.14K $ 33.14K $ 33.14K Maxim dintotdeauna: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00033142 $ 0.00033142 $ 0.00033142 Află mai mult despre prețul tokenului Hermes DAO (HMX)

Tokenomie pentru Hermes DAO (HMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hermes DAO (HMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HMX, explorează prețul în direct al tokenului HMX!

Predicție de preț pentru HMX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HMX? Pagina noastră de predicție de preț pentru HMX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HMX!

