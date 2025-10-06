Preț Hermes AI Investment Fund (HERMES)
-0.11%
+1.08%
+10.63%
+10.63%
Prețul în timp real pentru Hermes AI Investment Fund (HERMES) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HERMES a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HERMES este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HERMES s-a modificat cu -0.11% în decursul ultimei ore, cu +1.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Hermes AI Investment Fund este $ 72.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HERMES este 896.13B, cu o ofertă totală de 1000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 81.29K.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Hermes AI Investment Fund la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Hermes AI Investment Fund la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Hermes AI Investment Fund la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Hermes AI Investment Fund la USD a fost $ 0.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ 0
|+1.08%
|30 de zile
|$ 0
|-12.54%
|60 de zile
|$ 0
|-26.67%
|90 de zile
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
