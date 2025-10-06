Informații privind prețul pentru Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.11% Modificare de preț (1 zi) +1.08% Modificare de preț (7 zile) +10.63% Modificare de preț (7 zile) +10.63%

Prețul în timp real pentru Hermes AI Investment Fund (HERMES) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HERMES a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HERMES este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HERMES s-a modificat cu -0.11% în decursul ultimei ore, cu +1.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Capitalizare de piață $ 72.85K$ 72.85K $ 72.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 81.29K$ 81.29K $ 81.29K Ofertă află în circulație 896.13B 896.13B 896.13B Ofertă totală 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Hermes AI Investment Fund este $ 72.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HERMES este 896.13B, cu o ofertă totală de 1000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 81.29K.