Prețul în timp real pentru Hermes AI Investment Fund astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HERMES în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HERMES pe MEXC acum.

Informații privind prețul pentru Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+1.08%

+10.63%

+10.63%

Prețul în timp real pentru Hermes AI Investment Fund (HERMES) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HERMES a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HERMES este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HERMES s-a modificat cu -0.11% în decursul ultimei ore, cu +1.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 72.85K
$ 72.85K$ 72.85K

--
----

$ 81.29K
$ 81.29K$ 81.29K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Hermes AI Investment Fund este $ 72.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HERMES este 896.13B, cu o ofertă totală de 1000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 81.29K.

Istoric de preț pentru Hermes AI Investment Fund (HERMES) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Hermes AI Investment Fund la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Hermes AI Investment Fund la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Hermes AI Investment Fund la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Hermes AI Investment Fund la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+1.08%
30 de zile$ 0-12.54%
60 de zile$ 0-26.67%
90 de zile$ 0--

Ce este Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Cât valorează Hermes AI Investment Fund (HERMES) astăzi?
Prețul pe viu pentru HERMES în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru HERMES în USD?
Prețul actual pentru HERMES la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Hermes AI Investment Fund?
Capitalizarea de piață pentru HERMES este $ 72.85K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru HERMES?
Ofertă aflată în circulație pentru HERMES este 896.13B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HERMES?
HERMES a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HERMES?
HERMES a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru HERMES?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HERMES este -- USD.
Va crește HERMES în acest an?
HERMES ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HERMES pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:34:56 (UTC+8)

