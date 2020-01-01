Tokenomie pentru Herbalist (HERB) Descoperă informații cheie despre Herbalist (HERB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Herbalist (HERB) We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers. Pagină de internet oficială: http://www.herbalisttoken.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Herbalist (HERB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Herbalist (HERB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 556.32 $ 556.32 $ 556.32 Ofertă totală: $ 9.50B $ 9.50B $ 9.50B Ofertă aflată în circulație: $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 950.83 $ 950.83 $ 950.83 Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Herbalist (HERB)

Tokenomie pentru Herbalist (HERB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Herbalist (HERB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HERB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HERB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HERB, explorează prețul în direct al tokenului HERB!

Predicție de preț pentru HERB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HERB? Pagina noastră de predicție de preț pentru HERB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HERB!

