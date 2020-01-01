Explorează tokenomia pentru Henlo Kart (KART) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului KART, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Henlo Kart (KART) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului KART, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Henlo Kart (KART) Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last. When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others. The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. If no hamster crosses the finish line before the time runs out, the hamster closest to the finish line wins! If there is a tie, the winner is randomly selected between the tied hamsters. This leads to exciting and unexpected wins! After the competition, you can re-live the excitement by watching a replay of your hamster's performance to see how they stacked up against their competitors. Pagină de internet oficială: https://www.henlokart.com/ Carte albă: https://zora.co/collect/base:0x3a56ed006593740eb90e0dc9c45005933d27c8a2/2 Cumpără KART acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Henlo Kart (KART) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Henlo Kart (KART), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 928.61K $ 928.61K $ 928.61K Ofertă totală: $ 210.69T $ 210.69T $ 210.69T Ofertă aflată în circulație: $ 210.69T $ 210.69T $ 210.69T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 928.61K $ 928.61K $ 928.61K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Henlo Kart (KART) Tokenomie pentru Henlo Kart (KART): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Henlo Kart (KART) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KART care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KART care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KART, explorează prețul în direct al tokenului KART! Predicție de preț pentru KART Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KART? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.