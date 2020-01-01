Explorează tokenomia pentru Helping Hearts International (HHI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului HHI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Helping Hearts International (HHI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului HHI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Helping Hearts International (HHI) With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give. Pagină de internet oficială: https://helpinghearts.co Cumpără HHI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Helping Hearts International (HHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Helping Hearts International (HHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.68K $ 4.68K $ 4.68K Ofertă totală: $ 99.97M $ 99.97M $ 99.97M Ofertă aflată în circulație: $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.074744 $ 0.074744 $ 0.074744 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00046922 $ 0.00046922 $ 0.00046922 Află mai mult despre prețul tokenului Helping Hearts International (HHI) Tokenomie pentru Helping Hearts International (HHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Helping Hearts International (HHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HHI, explorează prețul în direct al tokenului HHI! Predicție de preț pentru HHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru HHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HHI! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.