Informații privind prețul pentru HELP ME BEAT CANCER (CANCER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00896552$ 0.00896552 $ 0.00896552 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -3.44% Modificare de preț (1 zi) -25.09% Modificare de preț (7 zile) -40.91% Modificare de preț (7 zile) -40.91%

Prețul în timp real pentru HELP ME BEAT CANCER (CANCER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CANCER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CANCER este $ 0.00896552, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CANCER s-a modificat cu -3.44% în decursul ultimei ore, cu -25.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Capitalizare de piață $ 32.99K$ 32.99K $ 32.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.99K$ 32.99K $ 32.99K Ofertă află în circulație 999.60M 999.60M 999.60M Ofertă totală 999,599,590.632066 999,599,590.632066 999,599,590.632066

Capitalizarea de piață actuală pentru HELP ME BEAT CANCER este $ 32.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CANCER este 999.60M, cu o ofertă totală de 999599590.632066. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.99K.