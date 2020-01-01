Tokenomie pentru Helium IOT (IOT) Descoperă informații cheie despre Helium IOT (IOT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Helium IOT (IOT) What is the project about? The Helium Network is a decentralized, blockchain-based wireless infrastructure project that allows individuals and organizations to deploy and operate wireless networks through token incentivisation. It leverages the Solana Blockchain for its foundation. The primary token powering the network is HNT, while IOT and MOBILE tokens are used to facilitate the LoRaWAN and 5G networks, respectively. What makes your project unique? Decentralized Infrastructure: The Helium Network allows for the creation and maintenance of a distributed wireless network by incentivizing participants to contribute resources and share the benefits. Scalable and Secure: The network leverages the Solana Blockchain, which is known for its high scalability, low latency, and robust security. Multi-Use Case Support: The Helium Network supports various use cases, including IoT devices through the LoRaWAN network and high-speed mobile connectivity via the 5G network. Incentivized Participation: The Helium Network employs a token-based system to reward participants and encourage network growth. Proof-of-Coverage (PoC): A unique consensus algorithm employed by the LoRaWAN and 5G subnetworks, which rewards participants for verifying wireless network coverage. What's next for your project? Today, the Helium Network is a rapidly growing decentralized wireless infrastructure with a global footprint. It continues to attract new users, developers, and organizations, paving the way for innovative applications and services. As the network expands, it aims to revolutionize the wireless communication landscape and further democratize access to connectivity What can your token be used for? The IOT token is the Governance token of the LoraWAN IOT Subnetworks, mined by IOT Hotspots through both data transfer proceeds as well as Proof of Coverage. Pagină de internet oficială: https://www.helium.com/ Cumpără IOT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Helium IOT (IOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Helium IOT (IOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M Ofertă totală: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Ofertă aflată în circulație: $ 23.00B $ 23.00B $ 23.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 67.05M $ 67.05M $ 67.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.00381263 $ 0.00381263 $ 0.00381263 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00033524 $ 0.00033524 $ 0.00033524 Află mai mult despre prețul tokenului Helium IOT (IOT)

Tokenomie pentru Helium IOT (IOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Helium IOT (IOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IOT, explorează prețul în direct al tokenului IOT!

